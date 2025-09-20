Qual o melhor horário para tomar vitamina B12 e em quais situações?

A vitamina B12 (cobalamina) é essencial para a produção de DNA, RNA, células sanguíneas e neurônios, além de manter a bainha de mielina, crucial para a comunicação entre os neurônios.
Esse micronutriente é vital para o bom funcionamento do sistema nervoso e cardiovascular, contribuindo para a disposição física e mental.
A vitamina B12 também atua no metabolismo das gorduras, gerando energia para o corpo.
Fontes de Vitamina B12: Está presente em alimentos como carne, peixe, ovos, laticínios e suplementos para aqueles com deficiência.
Quem Deve Suplementar: Vegetarianos, veganos, pessoas com dietas restritivas, grávidas e indivíduos com baixos níveis de B12 devem considerar a suplementação sob orientação médica.
A suplementação de B12 pode beneficiar pacientes com depressão e melhorar neuropatias, como a perda de sensibilidade nos membros inferiores.
Melhor Horário para Suplementação: Recomenda-se tomar o suplemento pela manhã, em jejum, para melhorar a absorção e elevar os níveis de energia.
Adultos devem consumir 2,4 mcg de B12 por dia, grávidas 2,6 mcg, e lactantes 2,8 mcg. As necessidades variam para crianças, dependendo da idade.
Esses níveis diários devem ser atingidos através da alimentação, e a suplementação deve ser indicada apenas por médicos ou nutricionistas.
