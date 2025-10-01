Qual carne animal tem mais proteína entre boi, frango, peixe e porco?

Entre carne vermelha, peixe, carne de porco e frango, a carne vermelha tem a maior quantidade de proteína, com aproximadamente 35 g por 100 g.
Mais do que escolher alimentos com alto teor de proteínas, é essencial equilibrar a dieta conforme as necessidades do corpo.
Funções das Proteínas: Essenciais para o organismo, as proteínas ajudam no transporte de oxigênio, regulação do metabolismo e construção de tecidos como músculos, cabelos e ossos.
Carne Vermelha: Rica em proteínas (35 g por 100 g), é uma fonte comum na dieta brasileira, mas também possui 10-15 g de gordura por porção.
Filé de Frango: Contém aproximadamente 31 g de proteína por 100 g, com menor teor de gordura (3,5 g), sendo uma opção mais leve e menos calórica.
Peixe: Fornece cerca de 27 g de proteína por 100 g, além de ser leve e rico em ômega 3, cálcio, fósforo e vitamina D, com benefícios cardiovasculares e neurológicos.
Carne de Porco (Lombo): Contém aproximadamente 35 g de proteína por 100 g, com cortes magros e rico em vitaminas do complexo B, ferro e zinco.
Vantagens do Lombo Suíno: Além de ser saboroso e com alto teor de proteínas, é uma boa opção para variar o cardápio sem excessos de gordura.
Proteína Vegetal - Soja: Entre as fontes vegetais, a soja se destaca com aproximadamente 17 g de proteína por 100 g, sendo a opção com mais proteínas no grupo.
Dieta Variada: A combinação de diferentes fontes de proteína, como carnes e soja, contribui para uma alimentação mais completa e nutritiva.
