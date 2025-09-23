Quais frutas incluir na dieta para ajudar a melhorar a saúde do fígado?

O fígado processa nutrientes, produz energia e elimina toxinas, sendo essencial para o corpo.
Problemas hepáticos podem surgir silenciosamente, com sintomas como dor no abdome direito, inchaço, pele amarelada e urina escura.
A esteatose hepática ("gordura no fígado") está ligada a sedentarismo, sobrepeso e má alimentação.
Hepatite e cirrose também prejudicam gravemente a saúde do fígado.
Frutas in natura ajudam a proteger o fígado: maçã combate radicais livres e melhora a digestão.
Limão fornece antioxidantes, auxilia no metabolismo da glicose e reduz inflamações.
Abacate oferece gorduras saudáveis que protegem o fígado, mas deve ser consumido com moderação.
Frutas de baixa caloria, como pera, ameixa e melão, ajudam a reduzir sobrecarga hepática; limite de até três porções diárias.
Evitar excesso de frutose, álcool, ultraprocessados, frituras e doces é essencial; priorizar dieta variada com frutas, verduras, grãos integrais e gorduras boas.
