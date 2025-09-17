Quais chás as grávidas devem evitar por serem abortivos? Entenda os motivos

Chás podem ser benéficos, mas alguns têm efeito abortivo e são perigosos para grávidas.
No primeiro trimestre, o risco é maior, pois o consumo inadequado pode afetar a formação do feto.
A concentração e a quantidade ingerida aumentam os riscos, e cada organismo reage de forma diferente.
A falta de estudos seguros reforça a necessidade de cautela no consumo de chás na gestação.
Entre os chás mais perigosos estão canela, boldo, arruda, arnica, camomila, hortelã e cravo-da-índia.
O chá preto, mate e verde contêm cafeína, que pode causar palpitações e baixo peso no bebê se consumidos em excesso.
Especialistas recomendam não ultrapassar 200 a 300 mg de cafeína por dia durante a gravidez.
Opções seguras incluem rooibos, chá de frutas, valeriana e alfazema, que ajudam no relaxamento e bem-estar.
A orientação médica é essencial antes de consumir qualquer chá na gravidez para evitar riscos desnecessários.
