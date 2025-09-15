O que acontece com seu corpo se você ingerir proteína demais?

As proteínas são essenciais para reparar tecidos, regular hormônios, fortalecer defesas e até auxiliar na comunicação dos neurônios.
Ganharam destaque em dietas de emagrecimento e hipertrofia, mas o consumo exagerado se tornou frequente.
O corpo não armazena proteínas; o excesso precisa ser processado, gerando possíveis efeitos colaterais.
A sobrecarga renal é um dos principais riscos, com maior chance de pedras nos rins devido ao cálcio e ao ácido úrico.
Dietas muito ricas em carne vermelha elevam o risco de doenças cardiovasculares, câncer colorretal e sobrecarga no fígado.
O consumo recomendado é de 0,8 g por quilo de peso, sendo 56 g ao dia para alguém com 70 kg.
Ingerir acima de 2 g por quilo já é considerado excesso e deve ser avaliado conforme idade, peso e atividade física.
Boas fontes estão em carnes, ovos, leite, peixes, soja, quinoa, nozes, sementes e leguminosas combinadas.
Suplementos podem ajudar em casos específicos, mas não substituem uma dieta equilibrada com carboidratos e gorduras boas.
