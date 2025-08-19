Prolonga sensação de saciedade, melhora função dos músculos e controla açúcar: os benefícios do tamarindo à saúde

Origem e sabor: Fruta originária da África, comum no Nordeste brasileiro, com sabor que mistura notas doces e ácidas.

Riqueza em potássio: Contém 722 mg de potássio a cada 100 g, mais que o dobro da banana (346 mg), ajudando no funcionamento muscular, cardíaco e na regulação da pressão arterial.

Benefícios do magnésio: Apresenta 59,1 mg de magnésio em 100 g, contribuindo para funções musculares, nervosas, imunológicas e na regulação da pressão arterial.

Rico em fibras: Auxilia na constipação, prolonga a sensação de saciedade e ajuda a evitar picos de glicose no sangue.

Fonte de antioxidantes: Polifenóis e ácido hidroxicítrico combatem radicais livres, reduzem inflamações e protegem o organismo.

Calórico, mas nutritivo: Contém 294 kcal a cada 100 g; a recomendação diária é consumir cerca de 30 g.

Versatilidade no consumo: Pode ser consumido in natura, em doces, sucos, molhos, licores, temperos e como água de tamarindo.

Cuidados no consumo: O ácido do tamarindo pode danificar o esmalte dos dentes e causar alergias ou hipersensibilidade em algumas pessoas.

Atenção para problemas renais: O alto teor de potássio pode ser prejudicial para quem tem função renal comprometida, devendo ser consumido com moderação.

