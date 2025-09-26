Retarda absorção de carboidratos, controla glicemia e evita pico de açúcar: os benefícios da farinha de linhaça à saúde

Rica em nutrientes, a farinha de linhaça contém ômega-3, fibras, proteínas e minerais como magnésio, fósforo e potássio.
Auxilia a saúde cardiovascular, reduzindo triglicerídeos, controlando inflamações e melhorando pressão e circulação.
Melhora o trânsito intestinal, aumentando o volume das fezes e favorecendo a eliminação de toxinas.
Controla a glicemia, retardando a absorção de carboidratos e evitando picos de glicose após refeições.
Igor Alecsander/Getty Images
Favorece pele e cabelos, prevenindo acne, retardando o envelhecimento e fortalecendo couro cabeludo.
Contribui para o equilíbrio hormonal, aliviando sintomas da TPM e do climatério com ação das lignanas.
Reduz inflamações graças ao ômega-3, que diminui a produção de substâncias inflamatórias.
Previne a osteoporose, fortalecendo ossos com cálcio e magnésio.
Deve ser consumida em 1 a 2 colheres por dia, mas o excesso pode causar desconfortos intestinais e interações com anticoagulantes.
