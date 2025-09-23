Pressão 12 por 8 agora virou pré-hipertensão: entenda a mudança

Pressão 12 por 8, antes vista como saudável, agora é considerada pré-hipertensão.
Valores entre 120-139 mmHg (sistólica) e/ou 80-89 mmHg (diastólica) indicam risco futuro de hipertensão.
Hipertensão arterial continua sendo definida como pressão igual ou superior a 14 por 9.
A nova classificação visa reforçar a prevenção e atenção a quem tem pressão próxima do elevado.
Médicos orientam mudanças no estilo de vida para pessoas na faixa de pré-hipertensão.
Meta para hipertensos em tratamento: pressão abaixo de 130/80 mmHg (13 por 8).
Medidas não medicamentosas incluem: não fumar, dieta saudável, exercícios, reduzir álcool e controlar estresse.
A mudança segue diretriz europeia de 2024, que também classifica 12/8 como pressão elevada, mas não hipertensão.
Até 80% dos casos de AVC, infarto e insuficiência renal podem ser prevenidos com hábitos simples e monitoramento da pressão.
