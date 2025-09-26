Pré-diabetes: 6 sintomas que podem ser um sinal de alerta vermelho

Pré-diabetes é um alerta do corpo, com glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dL, teste oral entre 140 e 199 mg/dL ou hemoglobina glicada de 5,7% a 6,4%.
Detectado cedo, pode ser revertido com mudanças no estilo de vida.
Cansaço persistente surge quando as células não recebem glicose suficiente como combustível.
Sede em excesso e idas frequentes ao banheiro indicam eliminação do excesso de açúcar pela urina.
Fome constante aparece porque o corpo não consegue usar a glicose de forma eficiente.
Manchas escuras em pescoço, axilas e virilhas podem sinalizar resistência à insulina.
Dificuldade de concentração e lapsos de memória ocorrem pela falta de energia no cérebro.
Infecções recorrentes, como urinárias, aparecem devido ao enfraquecimento do sistema imunológico.
Prevenção inclui dieta rica em fibras, frutas, vegetais, oleaginosas, menos açúcar, gorduras e farinhas refinadas, junto com exercícios e abandono de álcool e cigarro.
