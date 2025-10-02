Por que seu joelho estala -- e quando isso deve preocupar

Por VivaBem

Estalos no joelho assustam, mas nem sempre indicam problema.

Getty Images

São comuns em movimentos cotidianos ou voluntários, como estalar dedos.

Getty Images

Muitas vezes trazem sensação de alívio pela liberação de pressão.

iStock

O som ocorre por gases no líquido sinovial formando bolhas.

iStock

Tendões e ligamentos também podem gerar estalos ao se moverem rápido.

Getty Images

Falta de alongamento e músculos fracos aumentam atrito e estalos.

Getty Images

Sedentarismo causa instabilidade, enquanto excesso de carga gera desgaste.

iStock

Orientação profissional e fortalecimento de quadril e joelho são essenciais.

iStock

Estalo com dor, inchaço ou limitação exige avaliação médica.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 02 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também