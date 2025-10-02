Por que seu joelho estala -- e quando isso deve preocupar

Estalos no joelho assustam, mas nem sempre indicam problema.
São comuns em movimentos cotidianos ou voluntários, como estalar dedos.
Muitas vezes trazem sensação de alívio pela liberação de pressão.
O som ocorre por gases no líquido sinovial formando bolhas.
Tendões e ligamentos também podem gerar estalos ao se moverem rápido.
Falta de alongamento e músculos fracos aumentam atrito e estalos.
Sedentarismo causa instabilidade, enquanto excesso de carga gera desgaste.
Orientação profissional e fortalecimento de quadril e joelho são essenciais.
Estalo com dor, inchaço ou limitação exige avaliação médica.
