Por que aparecem mosquinhas no banheiro e como exterminá-las de vez

Por VivaBem

Mosquinhas de banheiro, também chamadas de moscas dos ralos, são parentes dos mosquitos e medem cerca de 2 mm, com corpo peludo e asas densamente cobertas de pelos.

Getty Images

Fêmeas colocam até 200 ovos, que eclodem em 32 a 48 horas, e o ciclo completo do ovo ao adulto dura cerca de duas semanas.

Getty Images

Elas se desenvolvem em locais úmidos com matéria orgânica, como ralos, canos, frestas de azulejos e vasos sanitários.

shingopix/Getty Images

Apesar de incomodar, não transmitem doenças e não oferecem risco à saúde humana.

Getty Images

A presença indica umidade e acúmulo de resíduos orgânicos, alertando para necessidade de limpeza.

Getty Images

Prevenção inclui lavar ralos, secar pisos, corrigir infiltrações e manter rejuntes e canaletas íntegros.

Getty Images

Se já apareceram, use água sanitária ou produtos com cloro em ralos, frestas e em torno dos vasos sanitários.

Getty Images

Infestações persistentes exigem ajuda profissional, pois inseticidas comuns só eliminam adultos, não ovos ou larvas; manter o ambiente seco e limpo evita o retorno.

Getty Images

Getty Images
Publicado em 07 de outubro de 2025.

