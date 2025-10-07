Por que aparecem mosquinhas no banheiro e como exterminá-las de vez

Mosquinhas de banheiro, também chamadas de moscas dos ralos, são parentes dos mosquitos e medem cerca de 2 mm, com corpo peludo e asas densamente cobertas de pelos.
Fêmeas colocam até 200 ovos, que eclodem em 32 a 48 horas, e o ciclo completo do ovo ao adulto dura cerca de duas semanas.
Elas se desenvolvem em locais úmidos com matéria orgânica, como ralos, canos, frestas de azulejos e vasos sanitários.
Apesar de incomodar, não transmitem doenças e não oferecem risco à saúde humana.
A presença indica umidade e acúmulo de resíduos orgânicos, alertando para necessidade de limpeza.
Prevenção inclui lavar ralos, secar pisos, corrigir infiltrações e manter rejuntes e canaletas íntegros.
Se já apareceram, use água sanitária ou produtos com cloro em ralos, frestas e em torno dos vasos sanitários.
Infestações persistentes exigem ajuda profissional, pois inseticidas comuns só eliminam adultos, não ovos ou larvas; manter o ambiente seco e limpo evita o retorno.
