Por que alguns sonhos se repetem e o que fazer para entender e evitar?

Sonhos recorrentes são comuns e aparecem repetidamente ao longo da vida.
Nem sempre são idênticos: podem repetir cenas, cenários, personagens ou ideias.
Funcionam como alertas do cérebro para algo que precisa ser processado ou refletido.
Psicologia indica que sonhos refletem conteúdos já presentes na mente.
Anotar em um diário ajuda a identificar padrões e compreender símbolos recorrentes.
Podem estar ligados a rotina, memórias, emoções não resolvidas, traumas ou preocupações.
Em casos de apneia, costumam retratar sufocamento ou afogamento pela falta de oxigênio.
Quando causam angústia, é recomendada ajuda psicológica para interpretar e integrar o conteúdo.
Cafeína, álcool, drogas e fatores ambientais influenciam sonhos repetitivos e devem ser avaliados.
Para saber mais, acesse VivaBem.
NataBene/Getty Images/iStockphoto