Por que alguns sonhos se repetem e o que fazer para entender e evitar?

Sonhos recorrentes são comuns e aparecem repetidamente ao longo da vida.

Getty Images

Nem sempre são idênticos: podem repetir cenas, cenários, personagens ou ideias.

Getty Images

Funcionam como alertas do cérebro para algo que precisa ser processado ou refletido.

iStock

Psicologia indica que sonhos refletem conteúdos já presentes na mente.

Getty Images

Anotar em um diário ajuda a identificar padrões e compreender símbolos recorrentes.

iStock

Podem estar ligados a rotina, memórias, emoções não resolvidas, traumas ou preocupações.

iStock

Em casos de apneia, costumam retratar sufocamento ou afogamento pela falta de oxigênio.

Getty Images

Quando causam angústia, é recomendada ajuda psicológica para interpretar e integrar o conteúdo.

Getty Images

Cafeína, álcool, drogas e fatores ambientais influenciam sonhos repetitivos e devem ser avaliados.

Getty Images

NataBene/Getty Images/iStockphoto
Publicado em 11 de setembro de 2025.

