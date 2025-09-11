Planta excêntrica tem vitaminas e propriedades anti-inflamatórias

PANCs são plantas alimentícias pouco vistas em mercados, mas comuns em hortas e áreas verdes.

Muitas vezes chamadas de ?mato?, possuem alto valor nutritivo para a alimentação.

A urtiga é exemplo clássico, conhecida por causar irritação na pele ao toque.

Após preparo correto, torna-se ingrediente versátil para sopas, massas, molhos, sucos e chás.

Rica em cálcio, magnésio, ferro, potássio e vitaminas A, C e K, além de ter ação anti-inflamatória e antioxidante.

Compostos fenólicos reduzem prostaglandinas e tromboxano, reforçando efeito anti-inflamatório.

Regra essencial: nunca consumir crua; é preciso neutralizar os pelos urticantes com cozimento e usar luvas no manuseio.

Pode virar pesto nutritivo, servido com massas, saladas ou antepastos, após branqueamento das folhas.

Receita leva urtiga, parmesão, azeite, alho, amendoim, sal e pimenta, podendo ser armazenada por até 15 dias.

