Planta com 'pompom' ajuda saúde do fígado e auxilia elasticidade da pele

O dente-de-leão, conhecido pelo pompom branco que se sopra, é uma Panc com propriedades benéficas ao corpo.

Suas raízes e folhas contêm substâncias que fortalecem o fígado e melhoram a aparência da pele.

A planta estimula enzimas hepáticas e a secreção de bile, facilitando a digestão e a desintoxicação do organismo.

Possui efeito diurético e estimula fibroblastos, que produzem colágeno, elastina e ácido hialurônico, retardando o envelhecimento da pele.

O consumo é contraindicado para pessoas com hipertensão, doenças renais, pedras na vesícula, gestantes e lactantes.

É essencial identificar corretamente a planta, pois outras espécies com flores amarelas podem ser tóxicas.

Colha longe de áreas poluídas e higienize com uma colher de sopa de água sanitária por litro de água, deixando de molho por 20 minutos.

As folhas podem ser refogadas ou cruas em saladas, as flores usadas em pratos e as sementes e raízes em pães e infusões.

O chá é feito com 200 ml de água fervente e uma colher de raiz, sendo rico em taninos, flavonoides e compostos antioxidantes.

Publicado em 08 de outubro de 2025.

