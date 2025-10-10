Pés e mãos gelados podem ser sinal de alerta de que algo não vai bem?

Quando a temperatura cai, o corpo reduz o fluxo de sangue nas extremidades para concentrar calor nos órgãos vitais, deixando mãos, pés e nariz gelados.
Idosos e crianças são mais vulneráveis a esse resfriamento por ficarem imóveis por longos períodos ou não se cobrirem adequadamente.
Se o problema ocorre mesmo em dias quentes, pode indicar alterações no organismo ou doenças associadas.
Entre as possíveis causas estão estresse, tabagismo, anemia, aterosclerose, pressão alta, má circulação, diabetes, hipotireoidismo e doenças autoimunes.
Em alguns casos, o resfriamento é resultado de doenças vasculares, como a aterosclerose, que reduz o fluxo sanguíneo, ou da insuficiência cardíaca.
O fenômeno de Raynaud também causa dedos frios, dor e coloração arroxeada, especialmente em pessoas sensíveis ao frio.
Rigidez e formigamento nos dedos podem surgir por fraturas, artrites, artroses ou compressão de nervos ? como nas síndromes do túnel do carpo e do canal cubital.
O formigamento também pode ter origem metabólica, como nas neuropatias diabéticas, ou por má circulação decorrente de problemas cardíacos.
O tratamento varia conforme a causa: pode envolver fisioterapia, vitaminas, vasodilatadores ou cirurgias, além de controle das doenças de base.
Para saber mais, acesse VivaBem.