PARA QUE SERVE o SUCO de MANGA com LIMÃO? Veja benefícios e como tomar

O suco de manga com gengibre e limão combina vitaminas A e C, potássio, magnésio e fibras, promovendo benefícios gerais à saúde.
Reforça a imunidade; A vitamina C e os antioxidantes ajudam na defesa do organismo, enquanto o gingerol do gengibre fortalece o sistema imunológico e reduz inflamações.
Auxilia na digestão; Ingredientes como manga, gengibre e limão favorecem o trânsito intestinal, aliviam desconfortos estomacais e melhoram a digestão de gorduras.
Propriedades antioxidantes; A combinação de vitamina C, betacaroteno, polifenois e flavonoides combate os radicais livres, protegendo as células contra danos oxidativos.
Controla a pressão arterial; O gengibre relaxa os vasos sanguíneos, e o potássio do limão ajuda a equilibrar os níveis de sódio, promovendo a saúde cardiovascular.
Benefícios para a pele; As vitaminas A e C estimulam a produção de colágeno, enquanto os antioxidantes previnem o envelhecimento precoce e protegem contra danos externos.
Combate inflamações; O gingerol do gengibre, os flavonoides do limão e os polifenois da manga reduzem inflamações e fortalecem o organismo.
Acelera o metabolismo; O gengibre possui propriedades termogênicas que aumentam a queima de calorias, enquanto o limão otimiza a absorção de nutrientes.
Melhora a saúde bucal; O gengibre tem propriedades antibacterianas, enquanto o limão combate o mau hálito e previne problemas como gengivite.
Para saber mais, acesse VivaBem.