Buscopan: Para Que Serve, Como Tomar, Efeitos e Bula Completa

Buscopan é indicado para cólicas no estômago, intestino, órgãos femininos, sistema urinário e vias biliares.
Está disponível em drágeas, gotas, comprimidos revestidos (Buscoduo e Buscopan Composto).
Três versões variam conforme a intensidade da dor: leve, moderada ou intensa.
Drágeas e gotas têm 10 mg de escopolamina; Buscoduo combina 10 mg de escopolamina e 500 mg de paracetamol; Buscopan Composto une 10 mg de escopolamina e 250 mg de dipirona.
O efeito começa entre 20 e 80 minutos (drág./gotas), 30 a 60 min (Buscoduo, duração 4h) e 6 a 8h (Buscopan Composto).
Reações variam de leves (boca seca, coceira, urticária, náusea) a graves (reações alérgicas, problemas renais, alterações sanguíneas).
Contraindicações incluem fraqueza muscular, megacólon, estreitamento digestivo, alergia a componentes e intolerância à frutose.
Buscoduo é vetado em casos de insuficiência hepática grave e alergia a princípios ativos.
Buscopan Composto não deve ser usado por alérgicos à dipirona e derivados, asmáticos sensíveis a analgésicos, pessoas com problemas sanguíneos, cardíacos, renais, hepáticos, gestantes a partir do 6º mês ou lactantes.
