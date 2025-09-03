Buscopan: Para Que Serve, Como Tomar, Efeitos e Bula Completa

Por VivaBem

Buscopan é indicado para cólicas no estômago, intestino, órgãos femininos, sistema urinário e vias biliares.

iStock

Está disponível em drágeas, gotas, comprimidos revestidos (Buscoduo e Buscopan Composto).

Getty Images

Três versões variam conforme a intensidade da dor: leve, moderada ou intensa.

Getty Images/iStockphoto

Drágeas e gotas têm 10 mg de escopolamina; Buscoduo combina 10 mg de escopolamina e 500 mg de paracetamol; Buscopan Composto une 10 mg de escopolamina e 250 mg de dipirona.

Getty Images/iStockphoto

O efeito começa entre 20 e 80 minutos (drág./gotas), 30 a 60 min (Buscoduo, duração 4h) e 6 a 8h (Buscopan Composto).

Getty Images

Reações variam de leves (boca seca, coceira, urticária, náusea) a graves (reações alérgicas, problemas renais, alterações sanguíneas).

iStock

Contraindicações incluem fraqueza muscular, megacólon, estreitamento digestivo, alergia a componentes e intolerância à frutose.

Getty Images

Buscoduo é vetado em casos de insuficiência hepática grave e alergia a princípios ativos.

iStock

Buscopan Composto não deve ser usado por alérgicos à dipirona e derivados, asmáticos sensíveis a analgésicos, pessoas com problemas sanguíneos, cardíacos, renais, hepáticos, gestantes a partir do 6º mês ou lactantes.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 03 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também