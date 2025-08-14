Fluconazol: Para Que Serve, Como Tomar e Principais Efeitos

O que é fluconazol? Antifúngico da classe dos triazois, indicado para tratar e prevenir infecções por fungos; pode ser usado por via oral ou intravenosa e exige receita médica.
Trata candidíase vaginal, balanite, dermatomicoses, infecções sistêmicas ou em imunodeprimidos, além de ser eficaz contra infecções de tecidos moles e pulmonares.
Ele inibe a formação da membrana celular dos fungos, impedindo sua reprodução e causando lise celular, eliminando a infecção.
Disponível em cápsulas (100/150 mg), suspensão oral (10 mg) e solução injetável (2 mg); uso deve seguir prescrição médica e individualizado.
Efeitos colaterais: Pode causar náusea, dor abdominal, vômito, diarreia, dor de cabeça, tontura, azia, sonolência, entre outros; efeitos graves devem ser relatados ao médico.
Em casos crônicos, é necessário monitorar funções hepáticas e renais; atenção à resistência de fungos como Candida auris e Candida glabrata.
Vantagens e desvantagens: Dose única facilita adesão e eficácia; desvantagem é a automedicação devido ao fácil acesso, podendo causar uso inadequado.
Não indicado para alérgicos, gestantes nas primeiras 12 semanas, pessoas com problemas renais, hepáticos, cardíacos ou alterações eletrolíticas; idosos e menores de 18 anos precisam de supervisão médica.
Orientações de uso: Tomar comprimidos inteiros com água, evitar álcool, informar médicos sobre outros medicamentos, armazenar corretamente, não descartar no lixo comum ou vaso sanitário.
