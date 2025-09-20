O QUE SIGNIFICA TER A LÍNGUA BRANCA?

Por VivaBem

A língua pode revelar sinais importantes sobre a saúde bucal e de outros órgãos.

Getty Images

Uma língua saudável costuma ser rosa-clara, homogênea e com aspecto ?vivo?.

Getty Images

Alterações na cor, textura ou presença de nódulos podem indicar problemas de saúde.

Getty Images

Língua branca é comum e, na maioria das vezes, resulta de má higiene e acúmulo de restos de alimentos, bactérias e muco (saburra lingual).

iStock

O branco também pode indicar infecções, lesões pré-malignas ou até tumores.

iStock

Candidíase oral (sapinho) causa placas brancas parecidas com coalhada e dor local.

Wikimedia Wikicommons

Pessoas com sistema imunológico enfraquecido podem apresentar manchas brancas persistentes.

iStock

Escovar a língua ou usar raspador pode eliminar o branco causado por sujeira.

iStock

Caso a língua permaneça esbranquiçada mesmo com higiene, consulte dentista ou estomatologista.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 20 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também