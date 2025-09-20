O QUE SIGNIFICA TER A LÍNGUA BRANCA?

A língua pode revelar sinais importantes sobre a saúde bucal e de outros órgãos.
Uma língua saudável costuma ser rosa-clara, homogênea e com aspecto ?vivo?.
Alterações na cor, textura ou presença de nódulos podem indicar problemas de saúde.
Língua branca é comum e, na maioria das vezes, resulta de má higiene e acúmulo de restos de alimentos, bactérias e muco (saburra lingual).
O branco também pode indicar infecções, lesões pré-malignas ou até tumores.
Candidíase oral (sapinho) causa placas brancas parecidas com coalhada e dor local.
Pessoas com sistema imunológico enfraquecido podem apresentar manchas brancas persistentes.
Escovar a língua ou usar raspador pode eliminar o branco causado por sujeira.
Caso a língua permaneça esbranquiçada mesmo com higiene, consulte dentista ou estomatologista.
