O que o pum fedorento ou muito frequente pode indicar sobre saúde e rotina

Soltar gases é natural e acontece do bebê ao idoso.
Eles surgem da ação de bactérias que digerem carboidratos, gorduras e proteínas.
Uma pessoa elimina em média de 10 a 20 puns por dia.
O desequilíbrio da flora intestinal aumenta a produção de gases e odores.
A maior parte dos flatos não tem cheiro, pois 99% são gases inodoros.
O mau odor vem do 1% restante, rico em compostos de enxofre.
Alimentos como feijão, brócolis, laticínios e refrigerantes aumentam os gases.
Mais de 25 puns por dia com sintomas pode indicar doença intestinal.
Segurar gases causa desconforto, e hábitos saudáveis ajudam a controlar o problema.
