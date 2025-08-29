O que o pum fedorento ou muito frequente pode indicar sobre saúde e rotina

Por VivaBem

Soltar gases é natural e acontece do bebê ao idoso.

iStock

Eles surgem da ação de bactérias que digerem carboidratos, gorduras e proteínas.

iStock

Uma pessoa elimina em média de 10 a 20 puns por dia.

Getty Images

O desequilíbrio da flora intestinal aumenta a produção de gases e odores.

iStock

A maior parte dos flatos não tem cheiro, pois 99% são gases inodoros.

Getty Images

O mau odor vem do 1% restante, rico em compostos de enxofre.

iStock

Alimentos como feijão, brócolis, laticínios e refrigerantes aumentam os gases.

iStock

Mais de 25 puns por dia com sintomas pode indicar doença intestinal.

iStock

Segurar gases causa desconforto, e hábitos saudáveis ajudam a controlar o problema.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 29 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também