Tadalafila: O Que É, Para Que Serve e Quais São Seus Efeitos Colaterais?

A tadalafila surgiu nos anos 2000 como o primeiro medicamento oral para disfunção erétil com efeito de até 36 horas.
Atua como inibidor da PDE5, indicado sob prescrição médica para disfunção erétil e hiperplasia prostática benigna.
O efeito começa em cerca de 30 minutos, dura até 36 horas e só ocorre com estímulo sexual.
É considerada segura, mas o uso sem necessidade pode gerar dependência psicológica.
Pode causar efeitos colaterais como dor de cabeça, azia, dores musculares, congestão nasal e, em casos raros, problemas de visão, audição ou ereções prolongadas.
É contraindicada para quem usa nitratos, tem certas doenças cardiovasculares, hepáticas, renais ou hematológicas, entre outras condições.
Pode interagir com diversos medicamentos (antibióticos, antifúngicos, antidepressivos, fármacos para coração, HIV etc.), além de álcool em excesso e toranja.
Disponível em comprimidos de 5 mg e 20 mg, pode ser usada diariamente ou sob demanda, sempre respeitando a dose prescrita.
O uso adequado deve seguir orientações médicas e boas práticas de armazenamento e descarte para garantir segurança e eficácia.
