Dexametasona: O Que É, Para Que Serve, Como Usar e Efeitos Colaterais

A dexametasona é um glicocorticoide sintético com potente ação anti-inflamatória e imunossupressora, usada há décadas no tratamento de várias doenças.

iStock

O medicamento só pode ser usado com prescrição e em doses personalizadas para evitar riscos à saúde.

Getty Images

Indicado para doenças reumatológicas, alergias, problemas de pele, pulmão, olhos, transplantes, tumores e usos off label como controle de efeitos da quimioterapia.

iStock

Atua impedindo a liberação de substâncias inflamatórias e reduzindo a circulação de leucócitos, sendo metabolizada no fígado e excretada pelos rins.

iStock

Disponível em comprimidos, elixir, creme, solução nasal, colírio e injetável, com início de ação rápido (10 min a 2 h).

iStock

A interrupção abrupta após uso prolongado pode causar insuficiência suprarrenal, exigindo redução gradual das doses.

iStock

Benefícios incluem alta potência e amplo uso clínico; desvantagens incluem risco de infecções, restrições para atletas e necessidade de desmame.

YVES HERMAN

Contraindicado para alérgicos ao princípio ativo e com precauções em casos como diabetes, úlcera, osteoporose, hipertensão, glaucoma, tuberculose e outros.

Getty Images

Pode ser usado por crianças e idosos sob acompanhamento médico, mas não é indicado para bebês prematuros com problemas pulmonares.

Dev/Getty Images

Possíveis efeitos colaterais incluem insônia, aumento de apetite, ganho de peso, acne, náusea, hipertensão e, raramente, supressão adrenal, arritmia e glaucoma.

Getty Images

YVES HERMAN
Publicado em 13 de agosto de 2025.

