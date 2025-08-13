Dexametasona: O Que É, Para Que Serve, Como Usar e Efeitos Colaterais

A dexametasona é um glicocorticoide sintético com potente ação anti-inflamatória e imunossupressora, usada há décadas no tratamento de várias doenças.
O medicamento só pode ser usado com prescrição e em doses personalizadas para evitar riscos à saúde.
Indicado para doenças reumatológicas, alergias, problemas de pele, pulmão, olhos, transplantes, tumores e usos off label como controle de efeitos da quimioterapia.
Atua impedindo a liberação de substâncias inflamatórias e reduzindo a circulação de leucócitos, sendo metabolizada no fígado e excretada pelos rins.
Disponível em comprimidos, elixir, creme, solução nasal, colírio e injetável, com início de ação rápido (10 min a 2 h).
A interrupção abrupta após uso prolongado pode causar insuficiência suprarrenal, exigindo redução gradual das doses.
Benefícios incluem alta potência e amplo uso clínico; desvantagens incluem risco de infecções, restrições para atletas e necessidade de desmame.
Contraindicado para alérgicos ao princípio ativo e com precauções em casos como diabetes, úlcera, osteoporose, hipertensão, glaucoma, tuberculose e outros.
Pode ser usado por crianças e idosos sob acompanhamento médico, mas não é indicado para bebês prematuros com problemas pulmonares.
Possíveis efeitos colaterais incluem insônia, aumento de apetite, ganho de peso, acne, náusea, hipertensão e, raramente, supressão adrenal, arritmia e glaucoma.
Para saber mais, acesse VivaBem.