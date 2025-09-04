Nimesulida: O Que É, Para Que Serve e Quais os Efeitos?

A nimesulida, lançada em 1985 na Itália, é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) com ação analgésica, anti-inflamatória e antipirética.
É indicada para dores e inflamações leves a moderadas, como dor articular, tendinite, bursite, cólicas, dor de dente, dor muscular e pós-operatório.
Não é usada nos EUA por relatos de toxicidade hepática e renal, mas no Brasil não há casos graves quando usada corretamente.
Está disponível em comprimidos, gotas, supositórios e gel, devendo ser usada na menor dose possível pelo menor tempo necessário.
Atua bloqueando a enzima COX-2, reduzindo inflamação e dor em até 2 horas, com efeito de cerca de 12 horas.
Pode causar efeitos colaterais como náusea, diarreia, vômitos, coceira e erupções cutâneas; em casos raros, reações graves exigem suspensão imediata.
É contraindicada para menores de 12 anos, pessoas com problemas hepáticos, renais, cardíacos, respiratórios ou de coagulação, além de pacientes com suspeita de dengue.
Grávidas, lactantes e idosos só devem usá-la sob orientação médica, com atenção especial a interações medicamentosas.
O uso deve ser racional: seguir prescrição, respeitar doses e tempo de tratamento, evitar automedicação e descartar corretamente os medicamentos.
