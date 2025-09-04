Amoxicilina: O Que É, Para Que Serve e Quais as Contraindicações

A amoxicilina é um antibiótico do grupo das penicilinas, usado contra várias bactérias como Streptococcus, Salmonella e E. coli.

Só pode ser vendida com prescrição médica, sendo segura, mas exigindo uso correto para evitar resistência bacteriana.

É indicada para infecções como otite, sinusite, faringite, pneumonia, infecção urinária e periodontite.

Funciona inibindo a reprodução bacteriana, sendo rapidamente absorvida e eliminada pelos rins.

Está disponível em suspensão oral, cápsulas e comprimidos, com uso geralmente entre 7 e 21 dias.

É considerada eficaz e segura até para crianças, grávidas e idosos, mas exige uso controlado.

Pode reduzir o efeito de anticoncepcionais, interagir com outros remédios e causar efeitos colaterais leves como enjoo e diarreia.

Não deve ser usada por alérgicos à penicilina; há risco raro de reação grave e cuidados extras em casos de mononucleose.

Deve ser armazenada corretamente, nunca interrompida antes do fim do tratamento e descartada em locais adequados.

Publicado em 04 de setembro de 2025.

