Amoxicilina: O Que É, Para Que Serve e Quais as Contraindicações

A amoxicilina é um antibiótico do grupo das penicilinas, usado contra várias bactérias como Streptococcus, Salmonella e E. coli.
Só pode ser vendida com prescrição médica, sendo segura, mas exigindo uso correto para evitar resistência bacteriana.
É indicada para infecções como otite, sinusite, faringite, pneumonia, infecção urinária e periodontite.
Funciona inibindo a reprodução bacteriana, sendo rapidamente absorvida e eliminada pelos rins.
Está disponível em suspensão oral, cápsulas e comprimidos, com uso geralmente entre 7 e 21 dias.
É considerada eficaz e segura até para crianças, grávidas e idosos, mas exige uso controlado.
Pode reduzir o efeito de anticoncepcionais, interagir com outros remédios e causar efeitos colaterais leves como enjoo e diarreia.
Não deve ser usada por alérgicos à penicilina; há risco raro de reação grave e cuidados extras em casos de mononucleose.
Deve ser armazenada corretamente, nunca interrompida antes do fim do tratamento e descartada em locais adequados.
