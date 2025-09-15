O que colocar e tirar do prato para reduzir a gordura no fígado?

O fígado é multitarefas: fabrica proteínas, armazena glicose, produz colesterol e secreta bile para quebrar gorduras.
Ter até 5% de gordura no fígado é normal; acima disso, surge a esteatose hepática, a popular ?gordura no fígado?.
Os sinais de alerta incluem dor no lado direito da barriga, inchaço abdominal, urina escura e pele amarelada.
Além do excesso de peso e sedentarismo, fatores como medicamentos e genética também favorecem o problema.
Ignorar a doença pode levar à inflamação, fibrose, cirrose ou até câncer, exigindo em casos graves um transplante.
A prevenção e reversão passam por dieta equilibrada, exercícios regulares e controle do peso.
Verduras, frutas, grãos integrais, carnes brancas, claras de ovo, café e chás ajudam a proteger o fígado.
Frituras, ultraprocessados, embutidos, massas brancas e gordura animal em excesso aumentam os riscos.
O álcool é o maior inimigo do fígado, podendo acelerar a progressão para cirrose e outras doenças graves.
