O que acontece no seu cérebro após um cochilo no meio do dia?

Cochilar entre 10 e 30 minutos no dia melhora desempenho físico e mental, sem substituir o sono noturno.
Estudos mostram que quem cochila com frequência tende a ter cérebros maiores e mais protegidos contra doenças.
A soneca reduz níveis de cortisol, aliviando estresse e promovendo relaxamento imediato.
De 10 a 20 minutos de descanso aumentam foco e concentração, prevenindo erros e acidentes.
Cochilos de 45 minutos podem multiplicar em até cinco vezes a capacidade de memória.
Dormir 26 minutos após o almoço melhora o raciocínio em 34% e a precisão em 54%.
Sonecas regulares ajudam a retardar o envelhecimento cerebral.
Para crianças, cochilar é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso e para evitar crises de cansaço.
O ideal é cochilar uma vez ao dia, entre 13h e 16h, por até 30 minutos; excesso pode prejudicar o sono noturno.
