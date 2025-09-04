O que acontece no seu cérebro após um cochilo no meio do dia?

Por VivaBem

Cochilar entre 10 e 30 minutos no dia melhora desempenho físico e mental, sem substituir o sono noturno.

Tetra Images/Getty Images/Tetra images RF

Estudos mostram que quem cochila com frequência tende a ter cérebros maiores e mais protegidos contra doenças.

Getty Images

A soneca reduz níveis de cortisol, aliviando estresse e promovendo relaxamento imediato.

iStock

De 10 a 20 minutos de descanso aumentam foco e concentração, prevenindo erros e acidentes.

Youngoldman/Getty Images/iStockphoto

Cochilos de 45 minutos podem multiplicar em até cinco vezes a capacidade de memória.

iStock

Dormir 26 minutos após o almoço melhora o raciocínio em 34% e a precisão em 54%.

iStock

Sonecas regulares ajudam a retardar o envelhecimento cerebral.

Unsplash

Para crianças, cochilar é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso e para evitar crises de cansaço.

dragana991/Istock

O ideal é cochilar uma vez ao dia, entre 13h e 16h, por até 30 minutos; excesso pode prejudicar o sono noturno.

Tetra Images/Getty Images/Tetra images RF

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 03 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também