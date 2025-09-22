SUCO de BATATA DOCE com BETERRABA é BOM para QUE? Veja os benefícios e como fazer

Por VivaBem

Suco de batata-doce com beterraba oferece diversos benefícios quando integrado a uma alimentação saudável.

iStock

Batata-doce é rica em carboidratos saudáveis, fibras, proteínas, vitaminas (A, C, E, K e complexo B) e minerais (zinco, cálcio, magnésio, ferro, manganês e potássio).

iStock

Benefícios da batata-doce incluem saciedade, ganho muscular, saúde intestinal, melhora da visão e fortalecimento do sistema imunológico.

iStock

Beterraba contém manganês, potássio, folato, vitaminas C e do complexo B, betacaroteno, carotenoides e betalaína antioxidante.

iStock

Nitratos presentes na beterraba aumentam a dilatação dos vasos sanguíneos e facilitam a chegada de oxigênio aos músculos.

Getty Images

Benefícios da beterraba incluem controle da pressão arterial, melhora do desempenho físico, digestão saudável, função cerebral aprimorada e saciedade.

iStock

Receita: bata batata-doce e beterraba com água de coco e suco de 1/2 limão até homogeneizar; sirva imediatamente.

iStock

Consumo pode ser ajustado adicionando mais água ou gelo para consistência e refrescância desejada.

Luigi Pozzoli/Unsplash

Contraindicações: pessoas com problemas renais, digestivos, pressão baixa, alergias ou uso de certos medicamentos devem consultar um médico antes de consumir.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 22 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também