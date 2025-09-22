SUCO de BATATA DOCE com BETERRABA é BOM para QUE? Veja os benefícios e como fazer

Suco de batata-doce com beterraba oferece diversos benefícios quando integrado a uma alimentação saudável.
Batata-doce é rica em carboidratos saudáveis, fibras, proteínas, vitaminas (A, C, E, K e complexo B) e minerais (zinco, cálcio, magnésio, ferro, manganês e potássio).
Benefícios da batata-doce incluem saciedade, ganho muscular, saúde intestinal, melhora da visão e fortalecimento do sistema imunológico.
Beterraba contém manganês, potássio, folato, vitaminas C e do complexo B, betacaroteno, carotenoides e betalaína antioxidante.
Nitratos presentes na beterraba aumentam a dilatação dos vasos sanguíneos e facilitam a chegada de oxigênio aos músculos.
Benefícios da beterraba incluem controle da pressão arterial, melhora do desempenho físico, digestão saudável, função cerebral aprimorada e saciedade.
Receita: bata batata-doce e beterraba com água de coco e suco de 1/2 limão até homogeneizar; sirva imediatamente.
Consumo pode ser ajustado adicionando mais água ou gelo para consistência e refrescância desejada.
Contraindicações: pessoas com problemas renais, digestivos, pressão baixa, alergias ou uso de certos medicamentos devem consultar um médico antes de consumir.
Para saber mais, acesse VivaBem.