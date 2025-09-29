Natural e colorido: 11 benefícios do suco de batata-doce com beterraba

Suco de batata-doce com beterraba, aliado a uma dieta saudável, oferece diversos benefícios ao organismo.
Batata-doce é rica em fibras, proteínas, vitaminas A, E, C, K e do complexo B, além de minerais como zinco, cálcio, ferro e magnésio.
Ajuda na saciedade, no ganho muscular, na saúde intestinal, na visão e na imunidade.
Beterraba fornece manganês, potássio, folato, vitaminas C e do complexo B, além de antioxidantes como betalaína.
Rica em nitrato, melhora a circulação sanguínea, aumenta a oxigenação muscular e favorece o desempenho físico.
Contribui para controle da pressão arterial, saúde digestiva, função cerebral, saciedade e redução da glicose.
Receita leva batata-doce, beterraba, limão e água de coco, sendo servida batida e gelada.
Contraindicado para pessoas com problemas renais, digestivos, pressão baixa ou uso de anticoagulantes, devendo ser consumido com orientação médica.
