Natural e colorido: 11 benefícios do suco de batata-doce com beterraba

Por VivaBem

Suco de batata-doce com beterraba, aliado a uma dieta saudável, oferece diversos benefícios ao organismo.

iStock

Batata-doce é rica em fibras, proteínas, vitaminas A, E, C, K e do complexo B, além de minerais como zinco, cálcio, ferro e magnésio.

iStock

Ajuda na saciedade, no ganho muscular, na saúde intestinal, na visão e na imunidade.

iStock

Beterraba fornece manganês, potássio, folato, vitaminas C e do complexo B, além de antioxidantes como betalaína.

iStock

Rica em nitrato, melhora a circulação sanguínea, aumenta a oxigenação muscular e favorece o desempenho físico.

iStock

Contribui para controle da pressão arterial, saúde digestiva, função cerebral, saciedade e redução da glicose.

iStock

Receita leva batata-doce, beterraba, limão e água de coco, sendo servida batida e gelada.

iStock

Contraindicado para pessoas com problemas renais, digestivos, pressão baixa ou uso de anticoagulantes, devendo ser consumido com orientação médica.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 29 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também