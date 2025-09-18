Musculação aumenta a testosterona? A ciência explica qual a relação

Ganhar músculo envolve química interna, com a testosterona atuando como peça central do processo.

Esse hormônio reconstrói fibras musculares, aumenta força, energia e também influencia na libido.

Elevar naturalmente a testosterona é um bônus tanto para homens quanto para mulheres que treinam.

Exercícios multiarticulares, como agachamento, supino, remada e levantamento terra, estimulam forte liberação hormonal.

Aeróbicos de alta intensidade e curta duração, como sprints, também aumentam a produção de testosterona.

Movimentos isolados, como a rosca direta, ampliam receptores musculares e otimizam o uso do hormônio.

Treino só funciona bem quando combinado com descanso, alimentação equilibrada e regularidade.

O excesso de treino gera overtraining, que reduz a produção natural de testosterona.

Mais peso ou repetições não garantem resultado, só aumentam estresse e prejudicam a resposta hormonal.

Publicado em 18 de setembro de 2025.

