Musculação aumenta a testosterona? A ciência explica qual a relação

Ganhar músculo envolve química interna, com a testosterona atuando como peça central do processo.
Esse hormônio reconstrói fibras musculares, aumenta força, energia e também influencia na libido.
Elevar naturalmente a testosterona é um bônus tanto para homens quanto para mulheres que treinam.
Exercícios multiarticulares, como agachamento, supino, remada e levantamento terra, estimulam forte liberação hormonal.
Aeróbicos de alta intensidade e curta duração, como sprints, também aumentam a produção de testosterona.
Movimentos isolados, como a rosca direta, ampliam receptores musculares e otimizam o uso do hormônio.
Treino só funciona bem quando combinado com descanso, alimentação equilibrada e regularidade.
O excesso de treino gera overtraining, que reduz a produção natural de testosterona.
Mais peso ou repetições não garantem resultado, só aumentam estresse e prejudicam a resposta hormonal.
