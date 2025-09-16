Mounjaro terá doses mais altas no Brasil: para que serve e qual o preço?

A Eli Lilly lançará novas versões do Mounjaro no Brasil, com doses de 7,5 mg em setembro e 10 mg em outubro.
Até agora, o medicamento só estava disponível nas doses de 2,5 mg e 5 mg.
As novas opções ampliam o tratamento de diabetes tipo 2, sobrepeso com comorbidades e obesidade.
A caixa com quatro canetas de 7,5 mg pode custar até R$ 3.175 e a de 10 mg até R$ 3.645.
No programa de suporte ao paciente, os valores caem para R$ 2.599 (7,5 mg) e R$ 2.999 (10 mg) no e-commerce.
O programa é gratuito e aberto a quem tiver prescrição médica, com cadastro no site Lilly Melhor Para Você.
O Mounjaro só pode ser comprado com receita médica válida, em duas vias, com prazo de até 90 dias.
A tirzepatida, princípio ativo, age em dois hormônios e mostrou mais eficácia que o Ozempic no controle do diabetes tipo 2.
A aplicação é semanal, injetável e subcutânea, com doses progressivas até 15 mg e possíveis efeitos colaterais gastrointestinais.
Para saber mais, acesse VivaBem.