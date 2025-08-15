Modera glicemia no sangue, fortalece coração e diminui inflamação: os benefícios da pera à saúde

Fruta de sabor doce e suave, com casca variando entre verde e amarela e polpa branca e macia. Existem mais de três mil espécies mundialmente.
Fonte de vitaminas A, C, E, fibras, potássio, magnésio, cálcio, além de antioxidantes como carotenoides e flavonoides. Baixa em calorias (54 kcal por unidade média).
Ajuda na digestão: Rica em fibras, especialmente na casca, ajuda na formação do bolo fecal, promovendo a regularidade intestinal e prevenindo a constipação.
Benefícios para o coração: As fibras ajudam a reduzir o colesterol ruim (LDL) e o potássio contribui para o controle da pressão arterial, prevenindo doenças cardiovasculares.
Ação anti-inflamatória: Flavonoides e vitaminas presentes na pera combatem inflamações e previnem o envelhecimento precoce, devido à sua ação antioxidante.
Controle glicêmico: A pera, rica em pectina (fibra solúvel), ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, sendo indicada para diabéticos, desde que consumida com moderação.
Igor Alecsander/Getty Images
Aumenta a saciedade: A combinação de fibras e água retarda o esvaziamento gástrico, prolongando a sensação de saciedade e ajudando no controle de peso.
Contribui para a saúde óssea: Minerais como cálcio, magnésio e potássio presentes na pera auxiliam na formação e manutenção dos ossos, sendo benéficos especialmente para mulheres após a menopausa.
Melhora a visão: A presença de carotenoides e vitamina A ajuda a prevenir doenças oculares e degenerativas, como a cegueira noturna.
Riscos e contraindicações: Pode causar alergias em algumas pessoas, e quem tem diabetes ou restrições de potássio deve consumir com moderação ou cozinhar a fruta para reduzir os riscos.
Formas de consumo: A pera pode ser consumida crua, cozida ou congelada, integrando receitas doces e salgadas. Melhor consumir in natura para preservar os nutrientes.
