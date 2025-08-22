Melhora transmissão nervosa, reduz risco de catarata e aumenta colágeno: os benefícios da acerola à saúde

Rica em vitamina C; Contém até 20 vezes mais vitamina C que laranja ou limão, fortalecendo o sistema imunológico e prevenindo infecções.

Baixa em calorias; Com apenas 30 kcal por 100 g, é uma opção leve e saudável para incluir na dieta.

Antioxidante poderoso; Neutraliza radicais livres, previne envelhecimento precoce e estimula a produção de colágeno, melhorando a pele.

Saúde intestinal; Suas fibras, como a pectina, têm efeito prebiótico, promovendo equilíbrio da flora intestinal e prevenindo diarreias e constipação.

Benefícios para o coração; Rica em potássio e antioxidantes, ajuda a regular a pressão arterial e previne doenças cardiovasculares.

Melhora a absorção de ferro; A vitamina C presente na acerola potencializa a absorção de ferro, ajudando a prevenir anemia.

Proteção para os olhos; A vitamina A reduz o risco de catarata e doenças oculares relacionadas à idade.

Contribui para o cérebro; A vitamina C melhora a transmissão nervosa, auxiliando na função cerebral e na memória.

Aumenta a saciedade; Suas fibras promovem sensação de saciedade, ajudando no controle do peso e no funcionamento do intestino.

Riscos e moderação; Em excesso, pode causar diarreia, náuseas e aumentar o risco de cálculos renais, especialmente em quem já possui predisposição.

Publicado em 22 de agosto de 2025.

