Melhora ritmo cardíaco, controla glicose e reduz colesterol: os benefícios dos cogumelos à saúde

Aumento do consumo de cogumelos: O consumo de cogumelos no Brasil cresceu devido à popularidade do veganismo e vegetarianismo, além do uso em pratos orientais.
Fonte de proteína: Os cogumelos fornecem proteína de alta qualidade, embora em menor quantidade que as leguminosas, sendo uma opção proteica para veganos e vegetarianos.
Benefícios nutricionais: Cogumelos são ricos em proteínas, fibras, minerais e vitaminas, incluindo antioxidantes que protegem o corpo contra radicais livres, ajudando na imunidade e no envelhecimento.
Controle do colesterol e saúde cardiovascular: As fibras dos cogumelos ajudam a reduzir o colesterol ruim (LDL), e o potássio contribui para a saúde do coração, melhorando a pressão arterial e o ritmo cardíaco.
Benefícios para diabéticos: As fibras presentes nos cogumelos auxiliam no controle da glicose e melhoram a resistência à insulina, sendo benéficas para pessoas com diabetes.
Igor Alecsander/Getty Images
Fortalecimento do sistema imunológico: O selênio presente nos cogumelos ajuda a eliminar toxinas e fortalece o sistema imunológico.
Apoio ao sistema nervoso e síntese de energia: Vitaminas do complexo B encontradas nos cogumelos auxiliam na produção de energia, além de serem importantes para o sistema nervoso e a produção de hormônios.
Fonte de vitamina D para veganos: Cogumelos são a única fonte não animal de vitamina D, essencial para a saúde dos ossos e o sistema imunológico.
Tipos comuns de cogumelos: No Brasil, os tipos mais consumidos incluem champignon, portobello, shimeji, shiitake e cogumelo do sol, cada um com características e benefícios nutricionais específicos.
Cuidados e contraindicações: Algumas pessoas podem ser alérgicas a cogumelos, e é importante escolher produtos de procedência segura, evitando espécies silvestres.
Dicas de preparo e conservação: Ao comprar cogumelos, escolha os frescos, evite deixá-los de molho, e conserve-os na geladeira para preservar sua textura e nutrientes.
Para saber mais, acesse VivaBem.