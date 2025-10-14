Melhora qualidade do sono, favorece concentração e reduz ansiedade: os benefícios do chá de kava-kava à saúde

Por VivaBem

A kava-kava, originária das ilhas do Pacífico Sul, é usada há séculos por seu efeito relaxante.

Suas raízes são preparadas com água ou leite de coco para criar uma bebida calmante.

Os compostos ativos, chamados cavas lactonas, agem sobre neurotransmissores e reduzem a atividade cerebral.

O chá da raiz é a forma mais segura de consumo; cápsulas e extratos podem sobrecarregar o fígado.

A planta ajuda a aliviar ansiedade leve, promover relaxamento e melhorar a qualidade do sono.

Pode favorecer a concentração e reduzir sintomas emocionais da TPM, como irritabilidade e tensão.

O uso é contraindicado para gestantes, lactantes, crianças e pessoas com problemas hepáticos.

Quem tem Parkinson ou transtornos psicóticos deve evitar o consumo sem orientação médica.

O chá deve ser preparado fervendo a raiz por 10 minutos e consumido com moderação, até 3 xícaras por dia.

Publicado em 14 de outubro de 2025.

