Melhora função urinária, regula açúcar e fortalece coração: os benefícios da semente de abóbora à saúde

Rica em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, a semente de abóbora é um alimento nutritivo que pode beneficiar veganos, vegetarianos e qualquer pessoa preocupada com a saúde.

Auxilia na prevenção da anemia por ser uma excelente fonte de ferro, especialmente quando combinada com alimentos ricos em vitamina C para melhorar a absorção do mineral.

Faz bem para o coração devido à presença de magnésio, zinco, fitoesteróis e ômega-3, que ajudam a controlar a pressão arterial e reduzem os níveis de colesterol e triglicerídeos.

Protege a próstata e a bexiga, ajudando a aliviar sintomas da hiperplasia prostática benigna e melhorando a função urinária em homens.

Pode reduzir o risco de câncer, especialmente o de mama em mulheres na pós-menopausa, devido à presença de fitoestrógenos que atuam na prevenção da doença.

É fonte de magnésio, essencial para mais de 600 reações químicas no organismo, incluindo controle da pressão arterial, saúde óssea e regulação dos níveis de açúcar no sangue.

Ajuda a controlar os níveis de glicose e pode beneficiar pacientes diabéticos e pré-diabéticos, pois contém fibras e gorduras insaturadas que auxiliam na resistência à insulina.

Fortalece a imunidade devido ao alto teor de zinco, além de melhorar o funcionamento intestinal e criar uma barreira contra patógenos.

Possui ação antioxidante, combatendo inflamações e auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares, câncer e até na perda de peso.

Deve ser consumida com moderação para evitar desconfortos gastrointestinais e não é recomendada para alérgicos, pacientes em uso de anticoagulantes ou pessoas sensíveis ao alimento.

Publicado em 18 de agosto de 2025.

