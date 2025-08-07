Melhora fluxo sanguíneo, aumenta imunidade e fortalece muscular: os benefícios do camarão à saúde

Com apenas 90 kcal por 100g e 19g de proteína, o camarão é aliado da saciedade, da massa muscular e da perda de peso, desde que preparado de forma saudável.

É rico em ômega-3, vitamina B12, ácido fólico, selênio e astaxantina, nutrientes que protegem o cérebro, melhoram a memória e reduzem o risco de doenças como Alzheimer.

Seus nutrientes ajudam a reduzir triglicerídeos, pressão arterial e colesterol LDL, além de melhorar o fluxo sanguíneo e prevenir doenças cardiovasculares.

Minerais como zinco, ferro e magnésio, junto da astaxantina, fortalecem o sistema imunológico e protegem as células contra danos oxidativos.

A astaxantina tem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios que previnem doenças oculares como degeneração macular e retinopatia diabética.

Melhora a textura e hidratação da pele, reduz rugas causadas pelos raios solares e ajuda a prevenir câncer de pele devido à ação da astaxantina.

Contém triptofano, precursor da serotonina e melatonina, que ajudam a regular o humor, o sono, aliviar sintomas da TPM e melhorar o bem-estar mental.

Sua ação antioxidante e anti-inflamatória ajuda a proteger o sistema digestivo, reduzindo o risco de úlceras, inflamações intestinais e câncer colorretal.

Pode causar alergias, elevar o ácido úrico e conter colesterol ou metais pesados; é importante optar por fornecedores confiáveis e evitar preparações fritas ou com muito sódio.


Publicado em 07 de agosto de 2025.

