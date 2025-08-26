Melhora desempenho dos músculos, ajuda emagrecer e fortalece imunidade: os benefícios da spirulina à saúde

A spirulina é uma alga verde-azulada consumida há milhares de anos por diversas culturas, incluindo astecas e africanos Canembus, e foi considerada o "alimento do milênio" pela OMS.
Nutrientes Presentes na Spirulina: Rica em proteínas, aminoácidos, antioxidantes, vitaminas (A, C, B) e minerais (ferro, cálcio, zinco, magnésio), a alga se destaca por seu alto valor nutricional em pequenas quantidades.
Formas de Comercialização: Geralmente vendida como suplemento em cápsulas, tabletes ou pó, a spirulina é amplamente utilizada para suplementar dietas.
Indicações de Uso: Beneficia pacientes com anemia, mulheres com fluxo menstrual intenso, pessoas no climatério ou menopausa, além de obesos e idosos por suas propriedades anti-inflamatórias e imunológicas.
Auxílio no Emagrecimento: Pode prolongar a saciedade, melhorar a ação da leptina e modular a microbiota intestinal, mas não aumenta diretamente a queima de gordura; estudos adicionais são necessários para confirmar seus efeitos.
Impactos no Colesterol: Estudos apontam que a spirulina pode reduzir os níveis de colesterol total, LDL e aumentar o HDL, graças a compostos como glicolipídios e ácido gama-linolênico.
Benefícios para Diabéticos: A suplementação com spirulina pode melhorar os níveis de glicose e insulina, mas deve ser consumida sob orientação médica.
Igor Alecsander/Getty Images
Efeitos para Hipertensos: Indicada para reduzir o risco cardiovascular, ajudando a diminuir triglicérides e controlando a inflamação, mas deve ser utilizada com recomendação médica.
Uso na Atividade Física: Pesquisas sugerem que a spirulina pode melhorar a recuperação muscular e o desempenho físico, devido aos seus antioxidantes, mas mais estudos são necessários.
Cuidados e Contraindicações: O consumo excessivo pode causar desconforto intestinal. Não é indicado para grávidas ou lactantes sem orientação médica e deve ser adquirida de fornecedores confiáveis para evitar contaminação por metais pesados.
