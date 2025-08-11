É indicado na gravidez, controla açúcar no sangue e fortalece os dentes: os benefícios do quiabo à saúde

Melhora a saúde do coração - Suas fibras reduzem colesterol e triglicérides, e o potássio ajuda a controlar a pressão arterial.
Ajuda a controlar a glicemia - As fibras do quiabo reduzem a absorção de açúcar no intestino, sendo benéficas para diabéticos.
Favorece o intestino - Com 2,5 g de fibras a cada 100 g, o quiabo ajuda no funcionamento intestinal e previne prisão de ventre.
Fortalece ossos e dentes - Rico em vitamina K, cálcio e outros minerais essenciais à estrutura óssea.
Contribui para a saúde cerebral - Magnésio, vitaminas do complexo B e antioxidantes melhoram memória, humor e reduzem inflamações no cérebro.
Promove saciedade e auxilia no controle do peso - Pouco calórico e rico em fibras, prolonga a sensação de estômago cheio.
Reforça o sistema imunológico - A vitamina C presente no quiabo estimula as defesas naturais do organismo.
Protege a visão - A vitamina A previne doenças oculares e preserva a saúde da córnea.
É indicado na gravidez - Contém ácido fólico, essencial para o desenvolvimento do cérebro e da medula do bebê.
Para saber mais, acesse VivaBem.