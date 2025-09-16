Mantém energia estável, reduz colesterol e controla açúcar: os benefícios da farinha de mandioca à saúde

Farinha de mandioca: Feita a partir da raiz da mandioca, que é cozida, seca e moída, é um alimento tradicional amplamente consumido como acompanhamento.

Fornece energia de liberação lenta, mantendo os níveis de energia estáveis ao longo do dia.

As fibras presentes na farinha ajudam a regular o intestino, prevenindo constipação e nutrindo a microbiota intestinal.

Reduz o colesterol LDL devido às fibras solúveis, ajudando a proteger o coração.

Promove a digestão lenta, contribuindo para a estabilidade dos níveis de açúcar no sangue.

O teor de fibras aumenta a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso.

Possui antioxidantes e vitamina C, que combatem os sinais de envelhecimento.

Fornece cálcio e fósforo, minerais importantes, embora em quantidades limitadas.

Evitar o consumo excessivo, principalmente em dietas para perda de peso ou controle de diabetes, e para indivíduos sensíveis ao amido.

Pobre em proteínas e micronutrientes, deve ser combinada com outros alimentos para evitar deficiências.

Publicado em 16 de setembro de 2025.

