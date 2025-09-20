Mantém energia estável, reduz colesterol e controla açúcar: os benefícios da farinha de mandioca

Farinha de mandioca: Feita a partir da raiz da mandioca, que é cozida, seca e moída, é um alimento tradicional amplamente consumido como acompanhamento.
Xavier Bartaburu/Mongabay
Fornece energia de liberação lenta, mantendo os níveis de energia estáveis ao longo do dia.
As fibras presentes na farinha ajudam a regular o intestino, prevenindo constipação e nutrindo a microbiota intestinal.
Reduz o colesterol LDL devido às fibras solúveis, ajudando a proteger o coração.
Promove a digestão lenta, contribuindo para a estabilidade dos níveis de açúcar no sangue.
Ideal para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, podendo substituir a farinha de trigo.
O teor de fibras aumenta a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso.
Possui antioxidantes e vitamina C, que combatem os sinais de envelhecimento.
Evitar o consumo excessivo, principalmente em dietas para perda de peso ou controle de diabetes, e para indivíduos sensíveis ao amido.
Igor Alecsander/Getty Images
Pobre em proteínas e micronutrientes, deve ser combinada com outros alimentos para evitar deficiências.
