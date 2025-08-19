Mantém energia estável, diminui colestrol e controla açúcar: os benefícios da farinha de mandioca à saúde

A farinha de mandioca é feita a partir da raiz da mandioca, que é cozida, seca e moída, sendo um alimento tradicional em diversos pratos.

Possui carboidratos complexos, pequenas quantidades de vitaminas do complexo B, além de potássio e cálcio.

As fibras da farinha favorecem a saúde intestinal, prevenindo a constipação e nutrindo bactérias benéficas da microbiota.

As fibras solúveis ajudam a reduzir a absorção de colesterol no intestino, diminuindo o LDL e o risco de problemas cardíacos.

Por ser rica em carboidratos de digestão lenta, fornece energia de forma gradual e mantém os níveis energéticos estáveis.

A farinha de mandioca é livre de glúten, sendo ideal para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten.

Seu teor de fibras aumenta a sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite e do peso.

Possui baixo índice glicêmico, promovendo uma digestão lenta e mantendo os níveis de glicose equilibrados.

Pode ser usada em farofas, mingaus, pães, bolos, sopas e caldos, ou como alternativa à farinha de trigo.

O consumo excessivo pode ser inadequado em dietas de baixa ingestão de carboidratos. É pobre em proteínas e deve ser combinado com outros alimentos para evitar deficiências nutricionais.

Publicado em 19 de agosto de 2025.

