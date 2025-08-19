Mantém energia estável, diminui colestrol e controla açúcar: os benefícios da farinha de mandioca à saúde

A farinha de mandioca é feita a partir da raiz da mandioca, que é cozida, seca e moída, sendo um alimento tradicional em diversos pratos.
Possui carboidratos complexos, pequenas quantidades de vitaminas do complexo B, além de potássio e cálcio.
As fibras da farinha favorecem a saúde intestinal, prevenindo a constipação e nutrindo bactérias benéficas da microbiota.
As fibras solúveis ajudam a reduzir a absorção de colesterol no intestino, diminuindo o LDL e o risco de problemas cardíacos.
Por ser rica em carboidratos de digestão lenta, fornece energia de forma gradual e mantém os níveis energéticos estáveis.
A farinha de mandioca é livre de glúten, sendo ideal para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten.
Seu teor de fibras aumenta a sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite e do peso.
Possui baixo índice glicêmico, promovendo uma digestão lenta e mantendo os níveis de glicose equilibrados.
Pode ser usada em farofas, mingaus, pães, bolos, sopas e caldos, ou como alternativa à farinha de trigo.
O consumo excessivo pode ser inadequado em dietas de baixa ingestão de carboidratos. É pobre em proteínas e deve ser combinado com outros alimentos para evitar deficiências nutricionais.
