Losartana: Para Que Serve, Efeitos Colaterais e Como Tomar

A losartana é um remédio usado para controlar a pressão alta e proteger os rins, especialmente em pessoas com diabetes.
Atua bloqueando uma substância chamada angiotensina II, que causa o estreitamento dos vasos sanguíneos.
Pode causar efeitos colaterais como tontura, cansaço, dor de cabeça e, em casos raros, desmaio ou reação alérgica grave.
O efeito começa entre 1 e 4 horas após o uso e a dose diária geralmente varia de 50 a 100 mg, sempre com orientação médica.
É contraindicada para grávidas, pessoas com problemas no fígado ou alergia ao princípio ativo.
Crianças só devem usar com prescrição; idosos costumam tolerar bem; gestantes devem evitar totalmente.
O uso com álcool e alimentos ricos em potássio pode aumentar o risco de efeitos adversos.
É um medicamento acessível, com poucos efeitos colaterais e disponível gratuitamente em unidades básicas de saúde.
Deve ser armazenado corretamente, sem partir o comprimido sem orientação, e seu uso precisa estar aliado a hábitos saudáveis.
