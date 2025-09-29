Intoxicação por metanol: os sintomas e riscos de bebidas adulteradas em SP

Duas mortes em São Paulo foram atribuídas ao consumo de bebidas adulteradas com metanol, substância sem cor e cheiro.

Alteração visual precoce é o principal sinal de intoxicação, podendo evoluir para cegueira com pequenas doses.

Sintomas iniciais incluem tontura, náusea, vômito e confusão mental, podendo surgir entre 30 minutos e mais de um dia.

O metanol ataca diretamente o nervo óptico e pode causar lesões irreversíveis na visão, além de afetar rins, fígado e sistema nervoso central.

Não há como identificar bebidas adulteradas pelo gosto, cheiro ou aparência; só exames laboratoriais confirmam a presença da substância.

Tratamento exige atendimento imediato com antídotos, bicarbonato, vitaminas e, em casos graves, hemodiálise.

Governo federal emitiu alerta após nove casos em 25 dias, reforçando que a venda de bebidas adulteradas é crime.

Estabelecimentos devem conferir lacres, embalagens e preços suspeitos, isolando lotes duvidosos e acionando autoridades.

Em caso de suspeita, buscar atendimento médico urgente, acionar o Disque-Intoxicação (0800 722 6001) e guardar amostra da bebida para análise.

Publicado em 29 de setembro de 2025.

