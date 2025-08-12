Inibe absorção de gordura, modera apetite e melhora desempenho físico: os benefícios da spirulina à saúde

A spirulina é uma alga verde-azulada altamente nutritiva, rica em proteínas, aminoácidos, antioxidantes, vitaminas e minerais como ferro, cálcio e magnésio.

É indicada para pessoas com anemia, mulheres com fluxo menstrual intenso, em menopausa ou climatério, além de idosos e pessoas com obesidade e baixa imunidade.

Seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico; a dose recomendada varia de 500 mg a 3 g por dia, cerca de 40 minutos antes das refeições principais.

Pode ajudar na perda de peso por prolongar a saciedade, melhorar a ação da leptina e auxiliar no controle do apetite, embora faltem estudos conclusivos.

Possui ação anti-inflamatória e desintoxicante, contribuindo para reduzir inflamações de baixo grau e eliminar toxinas do organismo.

Favorece a modulação da microbiota intestinal, aumentando a diversidade de micro-organismos, o que pode influenciar no controle de peso.

Estudos sugerem que a spirulina pode melhorar o desempenho físico e a recuperação muscular, por conter antioxidantes como ficocianinas e clorofila.

Pode causar efeitos colaterais como desconforto gastrointestinal em doses altas e, raramente, reações alérgicas por ser uma fonte de proteína.

Deve-se evitar spirulina contaminada com metais pesados, especialmente em casos de doenças hepáticas; é essencial comprar de fontes confiáveis.

É vendida como suplemento em cápsulas, pó ou tabletes, e pode ser uma aliada da saúde quando usada com orientação profissional.

Publicado em 12 de agosto de 2025.

