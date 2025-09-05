Hidrata coura cabeludo, controla colesterol e amplia imunidade: os benefícios da semente de girassol à saúde

Ricas em nutrientes: Fornecem proteínas vegetais, gorduras saudáveis, vitaminas (E e complexo B), fibras e minerais como magnésio, fósforo, zinco, ferro e selênio.
Saúde cardiovascular: Gorduras insaturadas, fibras e vitamina E ajudam a reduzir o colesterol ruim (LDL), aumentam o bom (HDL) e regulam a pressão arterial.
Benefícios para a pele: A vitamina E protege contra danos dos radicais livres e raios UV, enquanto ácidos graxos e minerais mantêm a pele hidratada e firme.
Cabelos saudáveis: Ácidos graxos e proteínas ajudam a manter a hidratação do couro cabeludo, prevenindo queda e ressecamento dos fios.
Regulação do colesterol: Ácidos graxos insaturados, fitosteróis, fibras e magnésio controlam os níveis de colesterol no sangue.
Fortalecimento do sistema imunológico: A vitamina E, zinco e selênio protegem contra danos oxidativos, enquanto proteínas e ácidos graxos auxiliam a resposta imune.
Saúde dos ossos e articulações: Magnésio, fósforo, proteínas e ácidos graxos contribuem para ossos e articulações fortes, além de combater inflamações.
Aumenta a saciedade: As fibras, proteínas e gorduras insaturadas prolongam a sensação de saciedade e fornecem energia de liberação lenta.
Benefícios para o cérebro: Nutrientes antioxidantes, ácidos graxos, magnésio e tiamina protegem as células cerebrais e melhoram a função cerebral.
Contribui para o controle de peso: O consumo regular aumenta a saciedade e mantém os níveis de energia, auxiliando no controle do peso.
Riscos e contraindicações: Algumas pessoas podem ser alérgicas, e o consumo excessivo pode levar a ganho de peso, problemas digestivos e interação com anticoagulantes.
Formas de consumo: Podem ser consumidas cruas ou torradas em lanches, saladas, smoothies, cereais, pães e granolas. A porção recomendada é cerca de 30g por dia.
