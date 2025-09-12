Gordura no fígado é silenciosa, detectada sem querer ou em fase avançada; conheça sintomas da esteatose hepática

Por VivaBem

Esteatose hepática é a doença mais comum do fígado em países ocidentais industrializados.

70% dos casos são não alcoólicos; o restante vem do abuso de álcool.

Atinge 20% a 40% da população; mais frequente em obesos, diabéticos e pessoas com síndrome metabólica.

Causas: excesso de álcool, má alimentação, sedentarismo, obesidade, diabetes, colesterol alto, certos medicamentos e inflamações crônicas.

Geralmente é silenciosa; quando surgem sintomas, incluem fadiga, dor abdominal, fígado aumentado, icterícia e alterações do sono.

Pode evoluir para esteatoepatite, fibrose, cirrose, câncer de fígado e aumenta risco cardiovascular.

Diagnóstico costuma ser incidental em exames de imagem; exames de sangue e outros testes confirmam.

Tratamento envolve dieta equilibrada, exercícios físicos, controle de peso, glicemia, colesterol e triglicérides.

Álcool deve ser evitado, mesmo quando não é a causa principal, por sobrecarregar o fígado.

Publicado em 12 de setembro de 2025.

