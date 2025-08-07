Funciona como probiótico, regula intestino e controla colesterol: os benefícios da pitaya à saúde

A pitaya é uma fruta de origem mexicana com sabor suave e baixa caloria, ideal para dietas saudáveis.
Rica em antioxidantes como vitamina C e betacianina, ajuda na prevenção de doenças e no combate à anemia.
Suas fibras promovem saciedade, ajudam no intestino e contribuem para o controle da glicemia e do colesterol.
As sementes são fonte de ômegas 3 e 6, e funcionam como probiótico natural, favorecendo a microbiota intestinal.
Pode ser consumida in natura ou em sucos, sorbets, saladas, bolos, gelatinas e diversas receitas leves.
A casca contém pectina e betalaína, com ação antioxidante e anti-inflamatória, podendo ser usada em preparações culinárias.
A planta também é ornamental; suas flores comestíveis podem virar chá ou vegetais refogados.
Pode ser cultivada até em vasos, com irrigação, adubo e suportes, rendendo até 100 frutos ao ano.
Deve ser escolhida com casca firme e cor viva, e a polpa pode ser congelada por até 3 meses sem perder os nutrientes.
