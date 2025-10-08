Fruta rica em potássio regula o intestino e ajuda em caso de diarreia

Por VivaBem

A banana é uma fruta asiática que se adaptou ao clima tropical e virou presença diária na alimentação dos brasileiros.

iStock

Rica em fibras, potássio, vitaminas e antioxidantes, fornece energia rápida e contribui para o bom funcionamento do corpo.

Lotte Löhr / Unsplash

Suas variedades, como nanica, prata, maçã e terra, diferem no sabor e textura, mas todas oferecem alto valor nutritivo.

Catherine Falls Commercial/Getty Images

O consumo frequente ajuda na digestão, fortalece o intestino e mantém a energia ao longo do dia.

iStock

A banana contém flavonoides que protegem o estômago e amido resistente que melhora o trânsito intestinal, principalmente na versão verde.

iStock

Suas fibras eliminam toxinas do trato digestivo e favorecem o equilíbrio intestinal.

iStock

O potássio presente na fruta auxilia na reposição de nutrientes perdidos em casos de diarreia ou vômito.

iStock

Uma banana por dia já garante benefícios, e três por semana é o mínimo recomendado por nutricionistas.

iStock

Pessoas com problemas renais ou diabetes devem moderar o consumo, preferindo frutas menos maduras e com orientação médica.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 08 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também