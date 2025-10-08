Fruta rica em potássio regula o intestino e ajuda em caso de diarreia

A banana é uma fruta asiática que se adaptou ao clima tropical e virou presença diária na alimentação dos brasileiros.
Rica em fibras, potássio, vitaminas e antioxidantes, fornece energia rápida e contribui para o bom funcionamento do corpo.
Suas variedades, como nanica, prata, maçã e terra, diferem no sabor e textura, mas todas oferecem alto valor nutritivo.
Catherine Falls Commercial/Getty Images
O consumo frequente ajuda na digestão, fortalece o intestino e mantém a energia ao longo do dia.
A banana contém flavonoides que protegem o estômago e amido resistente que melhora o trânsito intestinal, principalmente na versão verde.
Suas fibras eliminam toxinas do trato digestivo e favorecem o equilíbrio intestinal.
O potássio presente na fruta auxilia na reposição de nutrientes perdidos em casos de diarreia ou vômito.
Uma banana por dia já garante benefícios, e três por semana é o mínimo recomendado por nutricionistas.
Pessoas com problemas renais ou diabetes devem moderar o consumo, preferindo frutas menos maduras e com orientação médica.
