Reduz inchaço da barriga, fornece energia constante e controla açúcar: os benefícios da mandioquinha à saúde

Rica em nutrientes variados: a mandioquinha oferece vitaminas A, B1, B2, C, D, E e minerais como ferro, cálcio e magnésio, que beneficiam o organismo de diversas formas.
Protege a visão e mucosas: a vitamina A presente na raiz ajuda a preservar a saúde dos olhos e atua nas mucosas do corpo.
Fortalece a imunidade e a pele: graças ao zinco e à vitamina C, a mandioquinha auxilia no combate a infecções e contribui para cicatrização e rejuvenescimento da pele.
Melhora o funcionamento intestinal: suas fibras insolúveis aumentam o volume fecal, combatem a prisão de ventre e reduzem o inchaço abdominal.
Ajuda na saúde do coração: com vitamina D e B3, contribui para o controle do colesterol e pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares.
Garante saciedade e energia: rica em carboidratos saudáveis, fornece energia constante e ajuda no controle glicêmico, sendo ideal para pré-treino.
Favorece o cérebro e sistema nervoso: vitaminas do complexo B, como tiamina e niacina, protegem as funções cerebrais e o sistema nervoso central.
Fortalece ossos e dentes: o cálcio e o fósforo presentes ajudam na prevenção de osteoporose e mantêm a saúde óssea em dia.
Deve ser consumida com equilíbrio: apesar do médio índice glicêmico, pode ser consumida com moderação até por diabéticos, combinada a vegetais e proteínas para melhor aproveitamento nutricional.
