Fornece energia ideal, aumenta colágeno e fortalece coração: os benefícios do cupuaçu à saúde

Origem Amazônica: O cupuaçu é uma fruta nativa da Amazônia, usada pelos indígenas tanto para consumo quanto para fins medicinais.
Popularidade em Crescimento: Especialistas acreditam que o cupuaçu pode se tornar mais popular que o açaí, devido aos seus benefícios e facilidade de cultivo sustentável.
Características do Fruto: A fruta tem polpa branca, ácida e aroma doce, com casca dura e aveludada de cor marrom escura, podendo pesar até 2,5 kg.
Composição Nutricional: Em 100 g de polpa, o cupuaçu contém 53 kcal, fibras, proteínas, gorduras, carboidratos, e minerais como cálcio, fósforo, ferro e vitamina C.
Janduari Simões/Folhapress
Benefícios para a Pele e Imunidade: A vitamina C do cupuaçu combate radicais livres, previne o envelhecimento precoce e estimula a produção de colágeno.
Fonte de Energia: Contém teobromina, semelhante à cafeína, que fornece energia, ideal para ser consumido antes de atividades físicas.
Benefícios Digestivos: O cupuaçu melhora o funcionamento do intestino, ajudando a aliviar dores abdominais.
Coração Saudável: A teobromina no cupuaçu atua como vasodilatadora, ajudando a diminuir a pressão arterial e prevenir doenças cardiovasculares.
Formas de Consumo: O cupuaçu pode ser consumido em mousses, bombons, geleias, sorvetes, ou em produtos como o "cupulate", um chocolate feito da semente.
Contraindicações: O consumo excessivo pode causar sintomas como cólicas e gases em pessoas com síndrome do intestino irritável. Pessoas com problemas gástricos ou em dietas devem moderar.
Para saber mais, acesse VivaBem.
